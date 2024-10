Vägistamises õigeks mõistetud jalgpallur esitas tippklubile astronoomilise kahjunõude

Mendy otsustas esitada hagi City vastu ja nüüd lahendatakse see kohtusaakus. Prantslane süüdisab endis tööandjat järgmises: klubi eeldas, et prantslane läheb vanglasse ja võtsid väidetavalt kaks aastat enne lepingu lõppemist Mendylt palga ära, vahendab The Athletic.