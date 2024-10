Latvala tunnistas, et pani täiega mööda

Kuigi Tšehhi, Saksamaa ja Austria teedel kulgeva asfaldiralli põhifookus on lahingul nimega Thierry Neuville vs. Ott Tänak – nimelt võib belglane tulla juba sel nädalavahetusel maailmameistriks –, on selle kõrval lahti rullumas teinegi duell: Hyundai vs. Toyota.

Nimelt lahutab kaht autotootjat kaks etappi enne hooaja lõppu teineteisest kõigest 17 punkti, mis tähendab, et kõik on veel lahtine.

«Nädalavahetus Tšiilis andis meile väga suure motivatsioonilaksu. Kuigi vahe on jätkuvalt sees, on meil veel kaks rallit ees ootamas. Praegu on meil võimalik ikkagi lõpuni võidelda,» lausus Latvala väljaandele Ilta-Sanomat. «Kõige olulisem ongi, et me püsiksime lihtsalt võitluses ja esineks korralikult.»