Tänaku boss jalga veel sirgu ei lase: ärme osta asju, mida me ei saa endale lubada

Thierry Neuville'i pikk ootus võib Kesk-Euroopas lõppeda. Belglane on olnud Hyundais kümme aastat. Karjääri jooksul korduvalt teise kohaga leppima pidanud Neuville on nüüd väga soodsas positsioonis ja võib sel nädalavahetusel meistritiitli kindlustada.

«Ta teab täpselt, mida tegema peab. Sellele ei aita kaasa kõigi poolt tekitatud surve, et «sa võid siit rallilt maailmameistrina lahkuda»,» lisas tiimibosss ja tuletas meelde, et hooaeg pole veel läbi. «Kokku on 13 etappi, mitte 12. Oleks väga tore minna Jaapanisse ilma surveta. Aga kui see on luksus, mida me ei saa endale lubada, siis ärme osta seda,» lõpetas ta.