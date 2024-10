Tiitlikursil Neuville säras meediaalas nagu päike

Seda põhjusel, et ta sõitis ralli esimesel katsel vastuheinapalli, kahjustades olulist aerodünaamilist osa. «Esialgu polnud ma teadlik, et me ei tohi mobiilses hooldusalas (remote service – K.J.) aerodünaamilisi osasid vahetada. Seega, kui ma tabasin heinapalli, ei tundnud ma mingit muret, aga kui seda teada sain, siis mõistsin, et võime olla nüüd veidi halvatud. Aga me tegime kerge teibituuningu ja lõpuks töötas auto ikkagi hästi ja tundsin ennast seal samuti hästi. Kiirus oli meil igatahes olemas,» lausus belglane.