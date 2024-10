Tänak mõtles tiimile. Egoistlik lähenemine võinuks ta MM-tiitlile palju lähemale viia

Käime tavatõed üle. Ühel rallil on laual maksimaalselt 30 silma: 18 laupäeva, 7 pühapäeva ja 5 punktikatse eest.

Ehk kuu aja pärast Jaapanis asfaldil peaks Neuville teenima MM-tiitlti kindlustamiseks minimaalselt kuus punkti enam kui Tänak. Praegu on vahe 25 silma. Ühel pulgal olles hakatakse võrdlema kohti alates kõrgemast.

Tegelikult võinuks meie mees eile lõppenud Kesk-Euroopa ralliga tiimisisesele konkurendile oluliselt lähemalegi jõuda. Pärast Sebastien Ogier' katkestamist eelviimasel kiiruskatsel sai selgeks, et Tänak teenib laupäeva eest esikoha 18 punkti. Tõsi, nende lunastamiseks tuli ka finišisse jõuda.

Tol hetkel omas saarlane väga head võimalust, et plats puhtaks lüüa. Ta kaotas pühapäeva kokkuvõttes liidrile Takamoto Katsutale vaid 0,6 sekundiga. Punktikatsel võttis Tänak aga hoo nõnda maha, et kindlustas küll üldvõidu, aga langes päeva kokkuvõttes neljandaks ja jäi kuuenda aja tõttu viimase katse boonusest sootuks ilma.

Reaalne vahe on aga 200 vs. 225. 16 vs. 25... Päris arvestatav erinevus. Näiteks laupäeva õhtuks saanuks siis Tänak teoorias olukorra juba enda kasuks mängida.