Jelena Välbe: kõik arvavad, et olen nõid

«Kõik arvavad, et ma olen nõid, kes peksab sportlasi jõhkralt, ei anna neile süüa ja võtab neilt telefonid ära. See ei vasta tõele,» sõnas Välbe, kes võttis 2014. aasta Sotši olümpialt oma hoolealustelt telefonid ära.

Kuna Venemaa ja nende liitlane Valgevene jätkab Ukrainas täiemahulise sissetungiga ja süütute inimese tapmisega, on agressorriigi suusatajad MK-sarjast eemaldatud. «Venemaa sportlaste võistluskeelu jätkumine tuleval hooajal on igati oodatud otsus. Ma ei näe mingeid märke, et me isegi neutraalsete sportlastena olümpiale pääseks. FIS olümpiaküsimust muidugi ei otsusta,» ütles Välbe paar nädalat tagasi.