Tänak raske seljavigastuse saanud Sikust: nägime vaeva, et ta kiiresti koju tuua

Sikk sattus WRC-sarja Kesk-Euroopa etapil õnnetusse Ott Tänaku gravel crew autoga, mida juhtis Ken Torn. Auto sõitis kiiruskatsele, et anda Tänakule ja kaardilugejale Martin Järveojale kõige uuemat infot rajaolude kohta, kuid enne kohale jõudmist sõideti teelt välja.

Õhtupoolikul tehtud Facebooki postituses heitis Tänak õnnetusele valgust. «Reede varahommikul juhtus minu esiauto meeskonnaga avarii ülesõidul kolmandale kiiruskatsele. Kuldar sai õnnetuse tõttu raske seljavigastuse ja viidi haiglasse.

Meie meeskond on taustal näinud kõvasti vaeva, et Kuldar võimalikult kiiresti ja turvaliselt koju tagasi saada, et jätkata ravi kodumaal,» kirjutas Tänak.

Foto: Ott Tänak/Facebook.

2019. aasta maailmameister jätkas kiidusõnadega meditsiinipersonali aadressil. «Suur tänu Plzeni ülikoolihaigla personalile viimaste päevade jooksul antud toe ja abi eest.

Mul on hea meel, et ta on nüüd turvaliselt kodus ja Eesti arstide hoole all, kes tagavad talle parima võimaliku abi ja Kuldar saab oma pere lähedusse jääda. Saa ruttu terveks, Kuldar!»

Kuldar Sikk. Foto: Mihkel Maripuu

Sikk pidi selle aasta lõpus toimuval Dakari maratonrallil startima koos leedulase Benediktas Vanagasega, kuid viimane teatas täna sotsiaalmeedias, et eestlase vigastuse tõttu seda ei toimu. «Mul on ebameeldivaid uudiseid. Kesk-Euroopas toimunud autoralli MMil juhtus Kuldaril töö käigus õnnetus. Tal on murtud selgroog ning ta vajab operatsiooni. Kuldari tervis on praegu kõige olulisem,» teatas Leedu rallimees.

Sikk on Eesti üks kogenumaid kaardilugejaid, kes on läbinud karjääri jooksul rohkem kui sada MM-rallit. Lisaks tegutseb ta Eesti Autospordi Liidus (EAL) spordidivisjoni juhina. Dakari maratonrallil hakkas ta Vanagase kaardilugejaks 2022. aastal.

Sikk oli Tänaku esimeseks kaardilugejaks MM-tasemel. 2012. aastal tehti WRC-autoga kaasa kogu MM-sari ning Sardiinia rallil nopiti esimene poodiumikoht üldarvestuses. 2013. aastal nende koostöö lõppes, Tänak kaardilugejaks sai Raigo Mõlder. Alates 2017. aastast on Tänaku kõrval istunud Martin Järveoja.

Kuldar Sikk ja Ott Tänak 2012. aastal. Foto: EAL