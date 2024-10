Henri Drell kinnitas, et alustab hooaega NBA G-Liigas

Nii mõnigi ekspert oli veendunud, et uks avaneb nende duubelrivistuses Rip City Remixis. Betsafe Eesti sotsiaalmeedia küsimus-vastus postitustes kinnitas Drell, et spekulatsioonid peavad vett. Tulevikku puudutavatele päringutele vastas ta Portlandi treeningsaali ja Rip City Remixi riietusruumi fotodega.

«Optimistina lootsin, et Henril läheb hästi ja ta ikkagi saab Blazersis löögile. Ent selge oli seegi, et lepingu teenimine on problemaatiline,» ütles NBA ekspert Otto Oliver Olgo mõned nädalad tagasi Postimehele.

Ta usub, et Drellist saab G-Liiga tiimi liider. «Blazers Läänekonverentsi üks nõrgemaid meeskondi, kes ilmselt ei hakka võitlema play-off- või play-in-koha eest. Sellega jääb lootus, et hooaja teisel poolel, kui on näha, et edasipääs pole võimalik, saab Drell kahepoolse või kümnepäevase lepingu või mida iganes talle pakutakse. Enamik meeskondi vahetab kahepoolsete lepingutega mehi hooaja jooksul. Võimalus on teenida ka kümnepäevane leping, aga ükski variant pole lihtne.»