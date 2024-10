Soome suusaliit läks sportlaste rahakoti kallale

Septembris kirjutas Postimees, et Soome hakkab suusatajatelt koguma kümnist. Põhjuseks põhjanaabrite suusaliidu kehv rahaline seis ja kokkuhoiupoliitika, sest eelmisel aastal jäädi kahe miljoni euroga kahjumisse. Siis räägiti, et murdmaasuusatajatele võidakse kehtestada MK-etapil osalemise eest tasu, mille maksimummäär on 500 eurot.

Iltalehti andmetel on suusaliit nüüd otsustanud, et suusahüppajatele ja kahevõistlejatele kehtestatakse igal MK-etapi nädalavahetusel osalemise eest 200 euro suurune nn omaosalus.

Sportlased ei ole vaimustatud mõttest, et nad peaksid maksma Soome esindamise eest MK-sarjas. «See raha läheb MK-etapi nädalavahetuse kulude katteks. Need koosnevad muuhulgas reisimisest, majutusest, treeneritest, füsioterapeutidest ja nende pakutavatest teenustest,» selgitas Soome suusaliidu juhi kohusetäitja Marleena Valtasola Iltalehtile.

Suusahüpete MK-hooaeg algab novembri lõpus Norras Lillehammeris, kahevõistlejatel aga novembri viimasel nädalal Rukal, kus algab ka murdmaasuusatamise MK-sari.

Eesti suusaliidu peasekretär Kristjan Koll ütles septembris Postimehele, et algaval hooajal Eesti säärast osalustasu ei kehtesta. Soome alaliidu planitud 500 euro suurune omaosalus oli tema hinnangul aga üllatavalt väike. Nüüdseks on teada, et seda on alandatud 200 eurole.

«Ma arvan, et see ei oma alaliidu perspektiivis väga suurt finantsilist mõju. Aga reaalsus on see, et murdmaasuusatamine on muutunud väga kalliks spordialaks. Ka suurriigid maadlevad, et eelarve kokku saada,» rääkis Koll.