Kohus mõistis Vasaloppetil rajale tormanud kliimaaktivistid süüdi

Mehed mõisteti Rootsi ringkonnakohtus süüdi avaliku korra rikkumise eest. Iga ühele määrati 2000 krooni ehk umbes 175 euro suurune rahatrahv. Aktivistid tunnistasid õigusrikkumist, kuid väitsid Expresseni andmetel, et nende tegevus polnud vastuolus avaliku korra seadusega. Nemad arvasid, et tegutsesid enesekaitseks ning kasutasid oma õigust väljendusvabadusele.

Politsei ülekuulamisel tunnistas üks süüalustest, et aktsiooni eesmärk oli välja tuua Vasaloppeti üks peasponsoreid, bensiinifirma Preem. Mehe sõnul on irooniline, et kui antud ettevõtted oma tegevust jätkavad, võib see tulevikus viia selleni, et kliimamuutuste tõttu Vasaloppetit enam ei toimu.