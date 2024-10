Üllatus! Jaapani rallil näeb kolme maailmameistrit: Ogier'd, Tänakut ja veel ühte prantslast

Ka WRC2 meistritiitli saatus on lahtine. Oliver Solberg, kes on kõik oma punktivõistlused juba ära sõitnud, on klassi liider, kuid soomlasel Sami Pajaril on veel võimalus rootslasest mööda saada. Selleks peab Pajari lõpetama Jaapanis vähemalt teisena. Talle pakuvad konkurentsi Nikolai Grjazin, Kajetan Kajetanowicz, Jan Solans, Joshua McErlean ja Gus Greensmith.