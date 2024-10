Jaapani Kuveidi vastu vahetanud Dener Jaanimaa: kliima on siin karm!

«Esimesed muljed Kuveidi kõrgliiga tasemest on head. Liiga on võrreldes eelmiste hooaegadega tugevnenud, sest pea igasse vōistkonda on palgatud kaks tasemel profimängijat. Samas tempo on muidugi aeglasem kui Euroopas või Jaapanis. Aga viis-kuus võistkonda on suhteliselt hea tasemega,» sõnab Jaanimaa.