Endine tüdruksõber süüdistab Euroliiga koljatit kallaletungis

Saksa väljaanne Bild vahendab, et Koumadje endine elukaaslane postitas sotsiaalmeediasse pildi oma põsest, millel oli sinikas. Neiu väitis, et selle teo taga oli Koumadje. «Ma tahan õiglust. Aitab!» kirjutas naisterahvas.

Alba reageeris nende klubi mängija vastu esitatud süüdistusele teatega, et Koumadje eemaldatakse võistkonnast. «Me oleme saanud teada Khalifa Koumadje vastu esitatud süüdistustest ja võtame neid väga tõsiselt,» ütles tegevdirektor Marco Bald. «Ta on meeskonnast eemaldatud seniks, kui need süüdistused on täielikult välja selgitatud. Edasiste protsesside kohta anname teavet sobival ajal.»