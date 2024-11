Hyundai tiimipealik: me ei tohi olla isekad

Hübriidajamit tootev Compact Dynamics on andnud meeskondadele teada, et järgmisest hooajast tuleb seadme rikke korral ette võtta põhjalik parandus, mis võib aga tiimidele hooaja peale kokku maksma minna miljoneid eurosid.

Kuigi ilmselt Hyundaile ja Toyotale poleks lisaraha välja käimine väga suur ülesanne, siis pooleldi erameeskond M-Sport tõstis koheselt kära. Nüüd on WRC tiimid teineteise taga ning isegi kui suurtiimid tahaksid hübriidi kasutada, siis on nad valmis M-Sporti toetama, et WRCsse ei jääks alles vaid kaks tiimi.

Abiteboul teatas, et Hyundai on kaugemas tulevikus pigem ralliautode elektrifitseerimise poolt, kuid teatud põhjustel on nad valmis hübriidajamist loobuma. «Peame olema pragmaatilised ja tunnistama, et WRC kogukond on väga väike. Ja nagu iga väike kogukond, peame ka meie üksteise eest hoolitsema.

Nii et kui me peame midagi ette võtma, et konkurente selle spordialaga seotud hoida, siis oleme valmis sellise sammu astuma. Me ei tohi olla isekad. Arvan, et praeguses olukorras ei saa keegi endale lubada omakasupüüdlikkust,» ütles Abiteboul rallit.fi’le.

Abiteboul toob muuhulgas välja, et kulude kasv võib M-Spordi jaoks olla hukatuslik. M-Sport on erameeskond, mis saab autotootjalt Fordilt vähest abi. Abiteboul rõhutab aga, et hübriidi osas pole veel lõplikku otsust langetatud.

« Asi on nüüd suures osas Rahvusvahelise autoliidu (FIA) käes, kes peab nüüd otsustama, mida ta kavatseb maailma motospordinõukogule (WMSC) esitada. Otsus tuleb aga teha kiiresti,» rõhutas Abiteboul.