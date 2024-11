VIDEO Martin Noodla: mis siin ikka keerutada... tulemust on vaja teha!

Ülesanded on erinevad. Aasta eest oli eesmärk tegevuspõhine ehk vaja oli asi soovitud moel toimima saada. Nüüd on – kui keerutama mitte hakata – vaja tulemust teha.

Mul on hea meel, et teatud probleemid oleme möödunud aasta jooksul tehtud tööga välistanud. Mehed, kes vähegi võistlusmängudeks võimelised, on kohal ja teavad, mida peavad platsil tegema. Nüüd on vaja vaadata, kas õnnestub EM-valiksarjas positiivne resultaat saavutada.

Enesekindlus ongi põhiline mullusest MM-valiksarjast tõusnud kasu. Testisime selle käigus elemente ja need toimisid, sest aktiivsem ja kiirem mäng õnnestus juurutada. Nüüd on meestel kindlasti lihtsam tegutseda. Eesmärk on samas taktis jätkata, aga muidugi tuleb ka lähtuvalt vastasest teha taktikalisi otsuseid. Peab mõistusega võtma, et mis on reaalne ja mis mitte.