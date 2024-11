M-Spordi boss esines üsna üllatava avaldusega

Üldiselt on õhus veel üks küsimus: kumb kroonitakse võistkondlikuks maailmameistriks – Hyundai või Toyota. Tõsi, teoorias madistavad individuaalse tiitli eest ka Thierry Neuville ja Ott Tänak, aga tegemist on tiimisisese heitlusega, kus esimesel on selge eelis.

«Ärge saage valesti aru. Muidugi on südantlõhestav, et meie pole selles heitluses sees. Aga see ei tähenda, et me ei elaks kaasa järjekordsele WRC-sarja klassikale,» tunnistas Millener usutluses portaalile wrc.com.

Pole midagi parata, M-Spordi võimekus on lihtsalt igas mõttes madalam. 12 ralli järel on Hyundail koos 526, Toyotal 511 ja neil 267 punkti. Juba praegu selgelt karjääri parima hooaja teinud Adrien Fourmaux on tubli, aga teise täiskohaga sõitja Grégoire Munsteri abi peaaegu puudus.

Samal teemal WRC Mida arvab Tänak tööandja Hyundai uuest plaanist?

«Olen südames rallifänn ja jään selleks alati. Ootan suure huviga hooaja lahendust,» jätkas Millener, kes istub üllatavalt kindlalt Hyundai paadis.

«Sõitjate arvestuses on tiitel Thierry kaotada. Ta on ennegi olnud väga heas positsioonis, aga nüüd paistab olukord eriti tugev,» analüüsis ta.

«Võistkondlikult on raske öelda, aga arvan, et Hyundai väärib sel korral tiitlit. Nad on teinud tugeva hooaja, pigistades reeglimuudatusest kõige rohkem välja. Oleks tore, kui nad karika kätte saaks. Mul pole midagi Toyota vastu. Kindlasti antakse kõva lahing.»

Maailmameistrid selguvad 21.–24. novembrini Jaapanis peetava etapiga.