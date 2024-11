Kergejõustiku MM-medalist jõi end 26-aastaselt surnuks

Tema säravamaks saavutuseks jäi 2017. aasta Londoni MMi 800 m pronksmedal. Betti eluküünal kustus umbes kuu tagasi, nüüd on päevavalgele tulnud ka detailid.

Säärased juhtumid on teinud Keenia spordikogukonna väga murelikuks.

«Me ei saa probleemi eirata. Need surmad näitavad, et sportlastel esineb väga tõsiseid rahalisi ja mentaalseid probleeme,» ütles kohaliku alaliidu juhatuse liige Barnaba Korir.

Üheks oluliseks põhjuseks peetakse üldist suurt edu. Keenia jooksjad on 21. sajandil võitnud lugematul hulgas tiitlivõistluste medaleid. Ühest küljest annab see teistelegi indu, teisalt seab aga õlule pinge.