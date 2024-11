Sébastien Loeb võib märtsis teha ajalugu

Ajaloo esimene ROC korraldati 1988. aastal Soome ralliässa Henri Toivoneni mälestuseks, kes suri kaks aastat varem õnnetuses. Sellest ajast alates on üritus toimunud peaaegu igal aastal.

Tänavu jäi sündmus ära, kuid järgmise aasta märtsis astuvad autospordi tähed taas rajale Sydneys. Aastate jooksul on võistlusel osalenud mitu tippjuhti nii rallist kui ka ringrajasõidust, samamoodi järgmisel aastal.

Sydneysse on oodata kahte tugevat rallisõitjat. Lisaks Loebile on stardis ka tänavu Euroopa meistriks kroonitud Uus-Meremaa rallitäht Hayden Paddon.

Loebil on võimalus teha ajalugu. Prantsuse legend on võistluse neljakordne võitja ning kui ta triumfeerib taas, saab temast kõigi aegade edukaim osaleja. Didier Auriol ja Mattias Ekström on ROCi võitnud samuti neli korda.