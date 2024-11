Soome meedia: Toyota tehasetiimi uueks juhiks saab mitmekordne maailmameister

Latvala teatas teisipäeval, et tahab järgmisel aastal töötada tiimibossina osalise koormusega, sest kavatseb võistelda EM-sarja Historic-klassi rallidel. Ta põhjendas mõtet sellega, et järgmine MM-hooaeg koosneb 14 rallist, millest kuus sõidetakse Euroopast väljas ja ta ei taha nii kaugele reisida.

Soome väljaanne MTV teatas kolmapäeval, et rallidel, kus Latvalat pole, asendab teda 65-aastane Kankkunen, kes tuli autoralli maailmameistriks aastatel 1986, 1987, 1991 ja 1993. «Noh, jah, sellest on räägitud. Lähen MM-sarja viimasele etapile Jaapanisse ja usun, et räägime seal mingid asjad läbi,» ütles ta MTV-le.