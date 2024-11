Vägistamises õigeks mõistetud jalgpallur sai kohtu abil priske rahasumma

Mendy otsustas esitada hagi City vastu ning süüdistas endist tööandjat järgmises: klubi eeldas, et prantslane läheb vanglasse ja võtsid väidetavalt kaks aastat enne lepingu lõppemist temalt palga ära, vahendab The Athletic.

Nüüd kirjutas The Times, et City peab prantslasele raha maksma. Mendy väitis, et City võlgneb talle 11 miljonit naela (13,2 miljonit eurot) maksmata palga ja boonuste eest. Täpset summat, mis City oma endisele mängijale maksma peab, pole avalikustatud. Väljaanne väidab, et see võib olla umbes 8,5 miljonit naela (10,2 miljonit eurot).