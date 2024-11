Eesti korvpallis kahtlustatakse kihlveopettust. Alaliit: uurimine on algatatud

«Alaliit teab ja tegutseb. Aga me ei saa seda kommenteerida,» ütles Eesti Korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa usutluses Postimehele. «Menetlus või uurimine on algatatud.»

Üldiselt on Eesti spordipettuste poolest kõige «kuulsamad» madalama taseme jalgpallurid. Korvpallis on vähemalt avalikkuse ette jõudnud vaid üksikud teemaalged. Näiteks 2016. aasta kevadel ilmus lugu, kus «kuritegelikud jõud» üritasid 5000 euro toel mõjutada Kalev/Cramo ja TLÜ/Kalevi kohtumise tulemust. Pakkumine tuli välismaalt.

«Pigem ei ole. On olnud kohti, kus on küsitud mingite asjade kohta. Aga neil on olnud ka objektiivsed põhjused,» vastas Ausmaa küsimusele, kas praegusega sarnaseid juhtumeid ka (lähi)ajaloost leidub.