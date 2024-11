Mercedes keeras Lewis Hamiltonile käru

Autospordi teatel soovis Ferrari, et Hamilton saaks nende vormeliga osaleda paar päeva pärast hooaja lõppu toimuval ametlikul testimisel, ent Mercedes keeles selle ära.

Seega Hamilton saab Ferrari rooli istuda alles uuel aastal. Et 2025. aasta autosid ei tohi enne Bahreinis toimuvat ametlikku hooajaeelset testi kasutada, saab Hamilton esimesed Ferrari-kilomeetrid 2022. aasta vormeliga.

"Usun, et tal pole kohanemiseks kaua aega vaja," ütles Ferrari meeskonna pealik Fred Vasseur Autospordile. "Ta on piisavalt kogenud, et olla kiire juba esimesel päeval või vähemalt üsna varsti. Ta teeb üks või kaks testi vana vormeliga ning siis Bahreinis uue masinaga, sellest piisab."