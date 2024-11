Hyundai tiimipealiku aus ülestunnistus: meie autol on mitmeid nõrkusi

Avalikkusele paistsid Hyundai tiimi ettevaatavad plaanid konkreetselt silma eelmisel nädalal, kui käidi katsetamas ühel Hispaania väiksemal rallil. Muu hulgas testiti seal hübriidita i20 masinat ehk tõestas, et jutud revolutsioonist peavad ilmselt vett.

«Kusjuures see polnud esimene sugugi esimene test. Oleme taustal varemgi katsetanud,» vahendas rallit.fi tiimipealikku Cyril Abitebouli.

«Oleme olnud ametis, aga mõistagi pole see uus auto. Selle aasta masin, aga FIA reeglite piires lubatud jokkeritega. See on hea samm edasi. Liigume õiges suunas.»

Hyundai on tänavu tervikuna hästi toiminud. Muud moodi ei saakski nad viimase ralli eel võistkondlikus arvestuses juhtida. Samas on nii Ott Tänak kui ka Thierry Neuville hooaja jooksul korduvalt väitnud, et auto käitub üsna kummaliselt.

«Vajame veel kõvasti peenhäälestust. Peame olema ettevaatlikud, sest meie autol on mitmeid nõrkusi,» tunnistas Abiteboul. «Samas tunneme masinat nii hästi, et oskame nende puuduste ümber töötada.»

Hyundai WRCga liitumisest (2014) saati tiimi kuuluv Neuville teab i20 ilmselt paremini kui oma viit sõrme. Lisaks on Tänak varemgi võistkonda kuulunud ning ta on teada tuntud tugeva tehnilise taibuga. Ehk nad on arengusse kindlasti palju panustanud.

«Peame olema endas täiesti kindlad, kui mingeid osi muudame. Peamine on saada praegusest versioonist kiiremaks,» lisas Abiteboul. «Ehk peame olema pragmaatilised, mitte oma võimete osas liigselt enesekindlad ja ülbed. Aga paljud asjad jäävad ka kontrollimatuks.»

Tänavuse hooaja viimane etapp sõidetakse nädala pärast Jaapanis.