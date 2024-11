Kristjan Ilvese tiimikaaslasest konkurenti segab õõvastav tervisemure

«Mul on mingisugune kõhuviirus, aga ma ei tea täpselt, milles probleem. Aga olen neli nädalat järjest verd kakanud. Nii et hea ei saa see kindlasti olla,» selgitas norralane paar päeva tagasi kodumaa meediale.

«Nagu ilmselt kõik, olin ka mina šokis. Pole just eriti lõbus potis verd näha. Äärmiselt kummaline olukord,» tõdes spordiäss. «Loodan, et olukord paraneb, aga seni pole erilist arengut näha olnud.»

«Kuidagi tuleb end tõestada, et sellisele inimesele ligi saada. Varem me ei olnud treeningutel nii lähedal. Nüüd ta näeb, et ta saab minust ka mingit kasu, talle meeldib väga, kui teda pingutama sunnitakse,» rääkis Ilves septembri hakul, et ta puutub varasemast enam kokku ka Riiberiga.