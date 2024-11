VIDEO Muinasjutuline lugu! Eestis ettevalmistuse teinud Euroliiga debütant jagab teist kohta

Endiselt tasub auga meenutada, et Pariisi edu juured ulatuvad veidi ka Eestisse. Hooaja eel, septembris, laagerdati Käärikul, misjärel sõideti Tallinna sõprusturniirile. Siin alistati Kalev/Cramo ja Bilbao.

«Üks eesmärk on vormi kogumine, aga peame ka leidma oma õige mänguviisi. Kolmas ja väga oluline osa on sõbrunemine. Sellepärast me olemegi tulnud kohta, kus meil pole perekondi, me ei kasuta palju telefone, sööme koos ja tunneme end suure perena,» selgitas Splitter, kuidas Lõuna-Eestis ühtseks kasvati.