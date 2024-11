AIVAR POHLAK Aserbaidžaan - Eesti 0:0 ehk kui mäng kõneles mänguvälisest

Samas on võimalik hinnata treenerit lihtsalt ka läbi selle, kas ta on võitja või mitte.

Lihtsad, aga väga konkreetsed asjad. Väidan, et selliste kohtade leidmine ja meeskonnale kirjeldamine on üheks põhjuseks, miks saavutasime tänavustes Rahvuste liiga mängudes Aserbaidžaani ja Rootsi vastu parema tulemuse, kui samade vastastega eelmisel aastal peetdu Euroopa meistrivõistluste valikmängudes.

Kusjuures minul ei tekkinud Häberli aja kodumängus aserite vastu tunnet, et me selle mängu pigem võidame. Nii, nagu ei tekkinud laupäeval Qäbäläs peetud mängus tunnet, et me selle kaotame. Umbes sarnaselt väljendus mängujärgselt ka Karol Mets.