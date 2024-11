Neuville: Tänakul on ilmselt minust rohkem survet õlgadel

«Kõik tiimis ja ümberringi on selgel arusaamal selles osas, mis on meie peamine prioriteet: selleks on sõitjate tiitel. Sellest hoolimata kavatseme ka tiimi tootjate heitluses toetada, täpselt nagu oleme ka terve hooaja teinud,» alustas MM-sarja üldliider vastamist.

«Ilmselt on minu tiimikaaslastel (Tänakul ja Andreas Mikkelsenil – K.J.) sellest tulenevalt rohkem survet õlgadel kui minul, kuid kui minulgi on võimalik tiimi aidata, siis kindlasti seda ka teen. Kui juhtub midagi või leiame ennast olukorrast, kus oleks loogiline suruda ja tiimi toetada, siis seda kindlasti ka teeme,» lubas belglane.

Neuville'i 25-punktiline edu tähendab, et tal tuleks Jaapani ralli lõpetada vähemalt kuuendana, et maailmameistriks tulla. Need arvutused on tehtud aga olukorras, kus Tänakul õnnestuks 30 punkti kübarast välja tõmmata: miski, millega on tänavu hakkama saanud ainult Neuville...