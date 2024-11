Kuupäev paigas: laskesuusakuningas Bø teatas, millal lõpetab karjääri

Viiekordne olümpiavõitja, 20-kordne maailmameister ja viiekordne maailmakarika üldvõitja Bø ütles Norra taskuhäälingusaates «Extrarunde», et järgmine hooaeg jääb kindlalt tema viimaseks. «Pole tähtis, kas mul on selleks ajaks viis, kuus võit seitse MK-sarja üldvõitu või kui palju olen võitnud MK-etappe. Kuupäev on paigas,» sõnas 31-aastane Bø.

Viimasest kuuest MK-hooajast viis võitnud Bø pani juba mõne aasta eest paika, et riputab suusad ja relva varna 2026. aastal. Otsuse taga on kaks põhjust: tol aastal toimuvad Milanos ja Cortina d'Ampezzos olümpiamängud ning pärast seda tahab ta pühenduda perele. «Laskesuusatamine nõuab palju aega. Et minu poeg Gustav hakkab siis minema kooli, pean muutma prioriteete,» selgitas Bø.

Viimase kahe aasta laskesuusatamise valitseja tahab allesjäänud karjääri jooksul tõusta MK-sarja rekordimeheks. See on kõike muud kui võimatu, sest tema rahvuskaaslane Ole Einar Bjørndalen võitis kokku 94 sõitu, Bøl on praegu ette näidata 76 triumfi.

Ta võib Bjørndaleni kätte saada juba sel hooajal, sest tänavu on meestel MK-sarjas 21 individuaalvõistlust. MK-hooaeg algab ülejärgmisel nädalal Soomes Kontiolahtis, kus 3. detsembril alustatakse 15 km individuaaldistantsiga.

Bø hooaeg algas eelmisel nädalavahetusel, mi norrakad võistlesid Sjusjøenis. Laupäevases meeste sprindis ületas ta finišijoone kümnendana, pühapäevases ühisstardist sõidus jäi aga 17ndaks. Esitus pani kaasmaalased muret tundma, teistes seas võttis sõna Bjørndalen. «Ma ei oska öelda, kas tal on füüsiline või vaimne mure, kuid on selge, et ta pole tema ise. Ta peab minema koju ja lõõgastuma,» sõnas 50-aastane ekssportlane Norra TV2le.

