Tänak: raske on leida tasakaalu kiiruse ja mitte-vea-tegemise vahel

«Siin sõitmine on keeruline, sest kuigi me otsime puhast kiirust, ei tohi me samal ajal vigu teha. Meil tulebki leida see tasakaal, kuid nendes tingimustes on see keeruline. Eile ju sadas ning selle temperatuuriga kuivavad olud kiiresti,» jätkas saarlane ning andis mõista, et kuna pidamine on õhtupoolikul ilmselt parem, kavatseb ta auto kallal ka üht-teist natukene muuta.