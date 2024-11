Tänaku boss: Ott tahab teha tugeva avalduse

Hyundai tiimijuht Cyril Abiteboul sõnas Rallit.fi-le, et Tänak näitab pühapäeval võimu. «Ott tahab teha tugeva avalduse. Ta tahab näidata, et see on tema hetk, võtta ralli üldvõit. See on oluline tootjate MM-tiitli jaoks. Lisaks tahab ta saata konkurentidele sõnumi selle kohta, kes ta on, milleks ta on võimeline ja mida ta kavatseb järgmisel aastal korda saata,» märkis Abiteboul.