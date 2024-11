Latvala asetäitjaks saab neljakordne maailmameister

Latvala on väga meelitatud, et saab Kankkuneniga ametit jagada, eriti arvestades, kui olulised on Kankkuneni saavutused olnud Soome rahva jaoks. «Mäletan, kui isa mind esimest korda Juha tallu viis, mul käed värisesid, kui temaga kohtusin. Mul on nii hea meel, et ta on meiega,» rääkis Latvala, kelle sõnul on tänapäeva rallil kindlasti võimalik õppida ka kümnendite tagusest WRCst, mil Kankkunen oli tipus.