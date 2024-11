Ralliradadele naasva Latvala abiliseks saab tunamullu karjääri alustanud soomlanna

Jaapanis toimunud Toyota rallitiimi pressikonverentsil kinnitati, et Latvala on uuel hooajal meeskonna juht osalise koormusega, sest asub taas võistlema. Tiimibossi asetäitjaks saab neljakordne maailmameister Juha Kankkunen.

Ühtlasi teatati, et Latvala hakkab koos sõitma Hussiga, kes lõppenud hooajal luges kaarti WRC2-klassis võistelnud Lauri Joonale. Latvala ja Hussi istumise all saab olema Toyota Celica. Latvala ja Hussi sõitsid koos ka tänavu, osaledes Soome kohaliku meistrisarja etapil.

Soomes meediapresoonina tuntud Hussi alustas rallikarjääri 2022. aastal, kui tänavu WRC2 maailmameistriks kroonitud Sami Pajari esitas talle väljakutse hakata tema kaardilugejaks. Raadiohäälena tuntud soomlanna võttis selle vastu ning on nüüdseks sõitnud lisaks Pajarile ka Heikki Kovalaineni, Joona ja Latvala kõrval.

Kui Hussi alustas karjääri kaardilugejana, arvati Soomes, et tegu on reklaamitrikiga. Nüüdseks on ta kodumaal saanud palju kiitust, teiste seas ka Soome ralliekspertilt Riku Tahkolt, kirjutab Ilta-Sanomat.