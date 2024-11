Tippsporti naasnud Johaug tunneb tehtud ohverduste pärast süümepiinu

Aga et trenni pidi ja peab edasi tegema, oli Johaug sunnitud lapsevanema kohustusi vähendama. Selleks tõttas appi tema elukaaslane, arst Nils Jakob Hoff, kes võttis puhkuse, et tegeleda tütrega. Johaug tegi selle ohverduse, et keskenduda eeloleval nädalavahetusel Soomes Rukal algavale hooajale, mis kulmineerub veebruari lõpus Norras Trondheimis algava MMiga.

Lisaks magab paar eraldi tubades, et Norra suusakuninganna saaks vajalikku puhkust ja keskenduda treeningutele. Hoffi ülesandeks on hoolitseda lapse eest, kui ta ärkab öösiti.

Johaug tunnistab, et tunneb praeguse elukorralduse tõttu süümepiinu, kuid tõdeb, et seda on vaja. «Panen MK-sarja ja MMi nimel kõik mängu. Peame sellega lihtsalt hakkama saama, sest hooaja alguseni on jäänud nii vähe aega,» ütles 14-kordne maailmameister Johaug.