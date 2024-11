Toyota tulevik pandi paika septembris toimunud salajasel kohtumisel

65-aastane soomlane, kes on viimastel aastatel niiehknaa täitnud Toyota esindusnäo rolli, tunnistas, et antud pakkumine tuli tema jaoks täieliku üllatusena.

«Esiti olin täielikult šokis. Seejärel hakkasin aga mõtlema, et kuna olen kaks aastat juba Toyota saadikuks olnud, siis tunnen võistkonda. Minu hinnangul on tegemist parima tiimiga maailmas ja kavatsen kindlasti jätkata Jari-Matti head tööd,» sõnas Kankkunen väljaandele rallit.fi.

Latvala sõnul jõuti otsuseni, et Toyotal tuleb palgata tema kõrvale tiimipealiku asetäitja ning et selleks võiks olla just Kankkunen, sügise jooksul ühiselt.

«Seda olukorda arutati kõige kõrgemal tasandil. Võin teile öelda, et meil oli septembris toimunud Fuji Speedway'l hotellis salajane koosolek [Toyota ralliprojekti juhi] Yuichiro Haruna ja [Toyota presidendi] Akio Toyodaga. Käisime läbi kõik võimalikud variandid ning jõudsime järeldusele, et härra Kankkunen on meie parim variant,» sõnas Latvala.

«Ta toob meie tiimi kogemust ning kuna on juba töötanud Toyota saadikuna, on ta ka osa perekonnast. Pealegi on ta Toyotaga kroonitud maailmameistriks, seega selles võtmes sobib ta lausa valatult,» muigas soomlane.

2019. aastal täiskohaga WRCs sõitmise lõpetanud Latvala kavatsev tuleval aastal osaleda Euroopa meistrivõistluste Historic-klassis, seda koos 33-aastase soomlanna Janni Hussiga.