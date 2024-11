Ralliekspert: Tänak vedas meeskonda alt

Ott Tänaku MM-hooaeg lõppes Jaapanis karmi avariiga viimase võistluspäeva esimesel katsel. Hyundai tiimipealiku Cyril Abiteboul arvates võttis Eesti rallimees liiga suuri riske, milleks polnud mingit vajadust.

«Patuoinas oli ikka leitud, võib-olla õigustatult. Tänak vedas oma meeskonda alt. Ka täna ei saa keegi tema kiirust eitada, kuid viimastel aastatel on ta olnud kaugel oma parimast tasemest,» mõtiskles Suopuro.

Kui saarlane 2019. aastal MM-tiitli võitis, näitas ta kõigile oma kiirust. Siis ta lahkus Toyotast ja liitus Hyundaiga. Pärast seda lõi ta tunamullu käed M-Spordiga, kus ta õnne ei leidnud. Eelmisel hooaja eel naases eestlane Hyundaisse, kelle tiimipealikuks asus F1st saabunud Cyril Abiteboul.

«Tema tundus nagu juht, keda Tänak kuulaks. Nii pole paraku läinud. Abiteboul on selgelt eestlaselt oodanud, et viimane kuuletuks meeskonna soovidele isegi siis, kui isiklik edu on kaalul. Tänaku süüdistamine on mõttetu. Hyundail on piisavalt tõendeid selle kohta, milline sõitja ta on. Tänak on tippsportlane. Kompromissitu iseloom on see, mis saarlasest maailmameistri tegi. Miks ta peaks hakkama teisiti käituma?» toonitas Suopuro.

Soome rallispets ei usu, et Tänak tuleval aastal MM-tiitli eest võistleb, sest tema tase on langenud. «Sellele ei saa vastu vaielda. Lisaks Jaapanile katkestas Tänak oma eksimuste tõttu ka Soome ja Rootsi ralli. Eestlase enesekindlus on vigade tõttu saanud kannatada. Pärast Abitebouli kommentaare ja Neuville'i meistritiitlit muutub üha selgemaks, keda Hyundai eelistab. Garaaž on kujundatud Neuville'i soovide järgi.

Tänak õhkab superstaari aurat, ta ei sobi tagasihoidliku meeskonnamängija rolli. MM-sarja jaoks on see õnnistus, mitte needus. Rallifännid võivad loota, et Tänak tõuseb oma vanale tasemele. Eestlase lahingud Kalle Rovanperäga rallivõitude eest on olnud kõige paremad hetked, mida praegune MM-sari on pakkunud. Kahjuks on need olnud vaid hetked. Kui Tänak sõidab Hyundaiga, ei saa seda võitlust täielikult kogeda. Ma tahaks selles osas eksida,» lõpetas Suopuro.