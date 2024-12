Vereanalüüse andnud Tuuli Tomingase seisundi kohta tuli uut infot

Tomingas kirjutas oma blogis, et tema kehvade soorituste taga võib olla lihasväsimus: «Mis iganes see probleem poleks, vaja on leida värskust ja särtsu. Seda me viimastel Kontiolahti päevadel taga ajada püüdsime. Tehtud said ka vereanalüüsid, ehk annavad sealt saadud tulemused mingeid vastuseid.»