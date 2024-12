Schumacheri kodulinn ei kibele vormelilegendile aukodaniku tiitlit andma

Reaalsuseks see aga ei saanud. Põhjuseks, nagu väljaanne Bild kirjutab, linna seadused ja põhikiri, mis ei näegi ette aukodaniku tiitlit.

Pärast seda sõnasid kohalikud poliitikud, et hakkavad olukorda muutma – on Kerpenist pärit Schumacher ju tõeline maailmanimi –, kuid aasta lõpuks on kõik täpselt sama kaugel kui kevadel.