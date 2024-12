ABSOLUUTNE TŠEMPION Ussõk ei andnud kordusmatšis Fury'le sõnaõigust

Seda seepärast, et IBF võttis maikuus Ussõkilt oma meistrivöö , kui too polnud Fury kordusmatši tõttu nõus vahepeal ringis vastu astuma nende väljakutsujale Filip Hrgovicile.

Pärast matši toimunud pressikonverentsil lausus Fury, et kohtunikud tegid Ussõkile jõulukingi. «Minul on tunne, nagu ma võitnuks mõlemad kohtumised. Teadsin, et mul tulnuks ta põrandale lüüa, kuid selline kord juba poks on. Kui minu peas pole kahtlustki: mina võitsin tegelikult selle matši,» lausus ta.