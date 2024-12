AMETLIK Pahvi kroonijuveelist sai tugeva välisliiga mängija

Keila Coolbeti korvpallimeeskonda tabas jõulupühade eel valus hoop, kui pühapäeval teatati, et nad jäid ilma oma liidermängijast Kristen Kasemetsast. Esmaspäeval sai aga selgeks, et ta liitub Leedu klubiga BC Mažeikiai, mis on eestlastele juba sellest hooajast tuttav.