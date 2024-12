Eesti-Läti liigas õide puhkenud mängumees siirdub esmakordselt piiri taha

22-aastase tagamehe lahkumise põhjus on siiski positiivne: ta astub karjääris sammu edasi, siirdudes välismaale. «Tuult tiibadesse, Kase!» alustas Keila Coolbet ühismeediasse postitatud tänupostitust.

«Nagu tähelepanelikumad fännid märkasid, siis puudus eilselt mängult meie tagamängija Kristen Kasemets. Seda aga põhjusel, et Keila poiss sirutab viimaks tiibu ja lendab pesast välja!

Kristen oli aastaid meie meeskonna liider ja tema lahkumine jätab meeskonda augu, mille peavad teised täitma. Samas on muidugi hea meel, et Kristen saab astuda sammu edasi ja mängida tugevamas liigas. Loodetavasti näeme teda kunagi veel ka Keila meeskonna särgis. Aitäh ja edu sulle!» kulges postitus.