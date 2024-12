Kriisis Pärnu korvpallimeeskond vallandas nimeka peatreeneri

Ka Ukraina koondise juhendajana tegutsev Stepanovskõi liitus Sadamaga suvel. Siis olid ootused tema suhtes kõrged. «Ma ei uskunud, et me temaga lepinguni jõuame: ikkagi Ukraina koondise peatreener! Minuni jõudis info, et teda tahetakse hoopis Prantsusmaa kõrgliigasse,» tunnistas klubi juht Johan Kärp toona Pärnu Postimehele.