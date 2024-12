Sakslannast olümpiavõitja loobub suurest suusapeost

2022. aasta Pekingi olümpia paarissprindi kuldmedalist põhjendas, et tema keha ei ole valmis taluma üle nädala kestva tuuri koormust. «Kuigi otsus oli raske, on hea uudis see, et annan oma kehale vajalikku taastumisaega. See võimaldab mul hästi valmistuda Norras toimuvaks MMiks,» ütles Hennig sotsiaalmeedias.

Alates 2006. aastast peetud Tour de Ski on ajalooliselt toimunud mitmes Euroopa riigis. Kõige sagedamini Itaalias, Šveitsis ja Saksamaal. Tänavu on asjad teistmoodi. Esimest korda korraldab võistlust ainult üks riik – Itaalia. Lisaks on võistluspaiku vähem kui kunagi varem, vaid Toblach ja Val di Fiemme.

Hennig saavutas eelmisel suusatuuril 11. koha. Sel korral toimub murdmaasuusatamise pidu 28. detsembrist kuni 5. jaanuarini ehk lõpeb ligikaudu poolteist kuud enne Trondheimis peetavat MMi, mis toimub 26. veebruarist kuni 9. märtsini.

Tänavust Tour de Skid varjutavad murepilved. Norra murdmaakoondise mänedžer Ulf Morten Aune loetles väljaandele Expressen mitu fakti, miks võistlus on allakäiguspiraalil.

«Eelmisel aastal võistlesime Šveitsis Davosis. Kuid nad kaotasid uskumatult palju raha, et saaksime seal peatuda. Majutuse eest maksime tavaturistidega võrreldes ehk vaid kolmandiku. Variant oli ka Tšehhis võistelda, kuid siis läheksid vahemaad liiga pikaks. Mis meil siis üle jääb? Saksamaa ja Itaalia?» küsis Aune retooriliselt ja vastas iseenda küsimusele.

«Sakslastel toimub samal ajal nelja hüppemäe turnee ja neil on sellega palju tegemist. Ainus meile sobiv võistluspaik oleks Oberstdorf, kuid seal kuupäevad kattuvad. See on midagi põrgulikku,» põrutas ta.