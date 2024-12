Neuville kritiseeris WRC uut rehvitarnijat

«Suurim muudatus järgmisel hooajal on uued rehvid, millega ma pole varem sõitnud. See oli esimene kord, kui sõitsin Hankooki rehvidega. Kogemus oli huvitav,» rääkis Neuville toona portaalile Rallit.fi.

WRC uus hooaeg algab juba järgmisel kuul Monte Carlos. Pärast seda on Rootsi talveralli. Kas Hankooki rehvid hakkavad hooaja alguses korralikult tööle? Neuville pidi vastuse üle mõnda aega mõtlema: «See... Ma arvan, et saab olema ikkagi keeruline. Neil pole ilmselgelt sellistes tingimustes palju kogemusi. Praegu on selline tunne. Peame andma endast parima, et auto oleks võimalikult hea ja rehvid töötaksid.»