Eesti sprinter alustas hooaega läbi aegade viienda ajaga

Tasub märkida, et märtsi hakul toimuva sise-EMi kvalifikatsiooninorm on 7,20. Kokku pääseb võistlema 40 sportlast, aga oluline osa ka rankinguga. Arvestades, et meie viimaste aastate esisprinteril Õilme Võrol on käsil üsna keerulised ajad, võiks Kivikas tiitlivõistlusele mõelda küll.