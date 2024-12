Neuville: Hyundail leidub endiselt nõrkusi, millest tuleb vabaneda

Hyundai tiimi au, uhkuse ja südametunnistuse kõrval roolivad tuleval aastal i20 autot Ott Tänak ja Adrien Fourmaux. Oluline muutus on, et kui varem jagati kolmandat masinat, siis nüüd jääb see kogu hooajaks värskelt liitunud prantslase käsutusse.

Lõuna-Korea võistkonna suurim rivaal Toyota paneb igal rallil välja kindlasti neli sõitjat: Kalle Rovanperä, Elfyn Evansi, Sami Pajari ja Takamoto Katsuta. Lisaks osaleb mõnel etapil Sebastien Ogier ja võib-olla ka Oliver Solberg.

«Nad panevad välja meie kolme auto vastu viis. Nii et pole just ideaalne variant nendega võistelda,» mõtiskles Neuville rallit.fi veergudel.

«Samas on meie auto areng kenasti edasi läinud. Tänavune aasta näitas, et paranenud on vastupidavus ning masina suutlikkus püsib samuti ühtlasem. Samas leidub endiselt nõrkusi, mille kallal peame töötama. Loodetavasti saame kõik uueks hooajaks paika.»

​Natuke on veel aega atra seada. MM-hooaega alustatakse 23. jaanuaril Monte Carlos.

Peamistest rivaalidest rääkides tõi Neuville välja loogilised nimed: täiskohaga rooli naasva Rovanperä, Tänaku ning Evansi. Samas mainis ta, et pilku tuleks hoida ka Fourmaux'l.

«Usun, et Adrien tõstab veelgi oma taset, tal on nüüd mitu aastat kogemust all,» märkis Neuville.

Fourmaux on ka ise üsna enesekindel. Ta usub, et MM-tiitli püüdmine on «täitsa tehtav».