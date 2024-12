MK-etapil esikolmikus debüteerinud soomlanna puhkes tundlikul teemal rääkides nutma

«Isegi sportlasel on tavaelus väljakutseid. Olen läbi elanud asju, mis on suuremad kui suusatamine. Kerge pole olnud, aga olen uskunud, et suusatamine hoiab mind endana. See kulmineerus täna. Võib-olla oli hea, et mu mõtted nüüd liiga suusatamisele ei läinud,» lisas ta.