Millal avalikustab jalgpalliliidu presidendiks pürgiv Klavan täpsemad plaanid ja tiimi?

10. detsembril toimunud pressikonverentsil sõnas Klavan, et soovib kandideerida kuna näeb Eesti jalgpallis olevat potentsiaali jõudmaks FIFA edetabeli 50 parema sekka.

«Kindlasti ei kandideeri ma jalgpalliliidu presidendiks, et vastanduda Aivar Pohlakule, vaid põhjusel, et meil on suur potentsiaal. Kandideerin selle tuleviku pärast. Mul on tunne, et vaja koostööle suunatud ja avatud juhtimist. Usun potentsiaali, mis Eesti jalgpallis on,» sõnas ta siis. ​

Samal teemal Jalgpall JÄRELVAADATAV ⟩ Ragnar Klavan lõpetas karjääri ja teatas jalgpalliliidu presidendiks kandideerimisest

Avalikkus küll tervitas Pohlakule vastaskandidaadi tekkimist, kuid samaaegselt tekkisid kohe küsimused, et milline Klavani programm täpsemalt on. Küsimused, mis on õhus tänaseni.

Nõnda päriski Soccernet.ee 130-kordselt internatsionaalilt millal see võiks muutuda?

«Tähtis on teada saada, millal presidendivalimised on ehk millal üldkogu toimub. Niipea kui sellest teavitatakse, olen valmis enda kandidatuuri ametlikult üles seadma,» vastas Klavan neile.

«Visioon ja plaan on olemas. Vaja on asjad paika timmida ja järgnevate infokildudega välja tulla. See sõltub, nagu ütlesin, jällegi üldkogu toimumise ajast,» lisas ta.

Vastvalt EJL-i põhikirjale tuleb liikmeid üldkogu kuupäevast teavitada 90 päeva enne selle toimumist. Mullu toimus see näiteks 5. aprillil.