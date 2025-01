FC Florast lahkus teinegi poolkaitse tugitala

25-aastane Kreida sõlmis uue koduklubiga kuni juunikuuni kehtiva elukutselise mängija lepingu koos võimalusega seda veel kahe ja poole aasta võrra pikendada.

«Olen väga õnnelik Sigmaga sõlmitud lepingu üle! Tšehhi kõrgliiga on kindlasti tugev ja huvitav koht, kus mängida. Annan endast kõik, et saada mänguminuteid ja näidata, mida oskan ning aidata meeskonnal saavutada soovitud tulemusi,» ütles Kreida Flora pressiteates.

«Samuti tänan FC Florat, et nad minusse uskusid ja mulle võimaluse andsid! Meil oli üheskoos palju meeldejäävaid hetki ja see aeg on minu jaoks unustamatu! Soovin klubile ja meeskonnale kõike head ning palju uusi kordaminekuid!» lisas ta.

Vladislav Kreida (keskel). Foto: Sigma Olomouc

«Mul on hea meel, et Vladislav saab veel ühe võimaluse ja seda tugevas jalgpalliliigas. Tegemist on mängijaga, kellel olnud probleeme nii enese kui ka teistega, aga kes inimesena tuleb hädasolijale alati appi. Jalgpallialaselt vaadates on Kreida ühteviisi tugev nii palliga kui ka pallita mängus ning ma olen veendunud, et temast võib Eesti koondisele tulevikus palju abi olla,» sõnas FC Flora president Pelle Pohlak.