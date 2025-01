Prantsusmaa mehed panid norralased selili, eestlased pärapidajad

Neljast stardis olnud Eesti mehest esines kõige tublimalt Rene Zahkna, kes kaotas ühe eksimuse juures võitjale 2.41,3. Küll ei piisanud sellest, et homsesse jälitussõitu ehk 60 parema sekka jõuda, protokolli kanti lõpuks 63. koht.

MK-sarja üldliidrina jätkab ka pärast tänast Bø, kel koos 597 punkti. Talle järgnevad kaasmaalane Sturla Holm Laegreid (499) ja Jacquelin (438). Eestlastest on tänavu ainsana MK-punkte teeninud Zahkna (11), kes hoiab 72 mehe konkurentsis 57. kohta.

Enne võistlust

Esimesena läheb eestlastest rajale Rene Zahkna (stardinumber 12), kes on tänavu teinud kaasa igal etapil. Individuaalselt tuli tema parim tulemus (jälitussõidu 30. koht) 2024. aasta viimasel, Annecy – Le Grand-Bornandi etapil. Kristo Siimer (57) pole tänavu veel punktikohale jõudnud.

19-aastane Jakob Kulbin (74) ja 20-aastane Mehis Udam (90) kuulusid meeskonda, kes teenisid Hochfilzeni etapil teatesõidus 10. koha. Kulbin on tänavu korduvalt MK-sarjas kaasa teinud. Udam on enamasti võistelnud IBU karikasarjas ning tänane sprint on tema selle hooaja esimene individuaalne start.