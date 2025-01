TÄNA Kas Siimer või Zahkna jõuavad punktikohale? Kuidas läheb Kulbinil ja Udamil?

Enne võistlust

Esimesena läheb eestlastest rajale Rene Zahkna (stardinumber 12), kes on tänavu teinud kaasa igal etapil. Individuaalselt tuli tema parim tulemus (jälitussõidu 30. koht) 2024. aasta viimasel, Annecy – Le Grand-Bornandi etapil. Kristo Siimer (57) pole tänavu veel punktikohale jõudnud.

19-aastane Jakob Kulbin (74) ja 20-aastane Mehis Udam (90) kuulusid meeskonda, kes teenisid Hochfilzeni etapil teatesõidus 10. koha. Kulbin on tänavu korduvalt MK-sarjas kaasa teinud. Udam on enamasti võistelnud IBU karikasarjas ning tänane sprint on tema selle hooaja esimene individuaalne start.